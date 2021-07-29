«Оговорка по Фрейду»: Байден публично перепутал двух экс-президентов США

Вашингтон, 29 июля. Президент США Джо Байден в очередной раз отличился во время выступления в штате Пенсильвания. Он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом.

Трансляцию выступления в Пенсильвании вел телеканал С-SPAIN. Джо Байден решил вспомнить события 2009 года. Лидер Соединенных Штатов заявил, что «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом государства из кризиса в автомобильной промышленности.

«Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом», — поправился Байден, на мгновение замолчав и зажмурившись.

Глава США Джо Байден завоевал особую репутацию у американцев. Общественность тревожится за состояние здоровья нынешнего президента. Высмеивают его и жители Великобритании. Так, они колко отреагировали на его необдуманное заявление в адрес лидера РФ Владимира Путина.