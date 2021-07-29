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Психолог Двоскина заявила о вреде беспорядка в доме для здоровья человека
Общество
Психолог Двоскина заявила о вреде беспорядка в доме для здоровья человека
slovodel.com  /  freepik.com / Designed by Freepik

Москва, 29 июля. Постоянный беспорядок в доме негативно сказывается на психике человека. Об этом заявила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

Бардак вызывает чувства тревоги, вины, беспомощности и занижает самооценку. Чаще всего люди перестают следить за порядком во время проблем в личной жизни, недовольства своим существованием или стресса, передает РИА Новости.

«Такие расстройства могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, каким он должен быть, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также, чтобы получать уважение и любовь окружающих. Эти принципы могут выражаться в таких идеях, как «у хорошей хозяйки кухня всегда блестит» или «нельзя жить в таком свинарнике», — объяснила Двоскина.

Человек, который в жизни не может соответствовать своим внутренним установкам, страдает от психологических проблем. Врач порекомендовала превратить домашние дела в рутину, которая не требует энергетических затрат. Справляться с беспорядком лучше всего путем «малых дел», постепенно.

Надежда Двоскина ранее предупредила, что проживание в маленьких квартирах может привести к расстройствам психики, нервным срывам и конфликтам с родными. Семейной паре стоит приобретать квартиру не менее 45 квадратных метров.

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