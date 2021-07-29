Японец рассказал, как перенес коронавирус после вакцинации «Спутником V»

Москва, 29 июля. Японец Хироси Маэтани удивился, что после прививки «Спутником V» заразился коронавирусом, но подчеркнул, что благодаря вакцине ему удалось избежать серьезных осложнений.

В колонке для японского портала «Майнити симбун» Маэтани рассказал, что вторую дозу вакцины получил в марте. Однако 30 июня он почувствовал первые признаки недомогания: тяжесть во всем теле, чуть позже озноб. На следующий день температура поднялась до 37 градусов.

Помощник купил для журналиста экспресс-тест на коронавирус, который неожиданно показал положительный результат. В голове же у него крутилась только одна мысль: как он мог заболеть после прививки. Маэтани напомнил читателям, что «эффективность любой вакцины не составляет 100%».

«Перед тем как заболеть, у меня накопилась усталость, и, возможно, иммунитет был ослаблен. К сожалению, в России до сих пор многим не нравится носить маску. Нельзя сказать, что меры инфекционного контроля безупречны. Я корил себя за безалаберность», — посетовал японец.

Уже на четвертый день температура пришла в норму, кашель и насморк почти прошли. Несколько дней сохранялась диарея, но и она вскоре прошла. Врачи подтвердили, что насыщение крови кислородом было в норме, прослушивание легких также не выявило никаких отклонений. Никаких показаний для госпитализации не было, Маэтани лечился дома. Спустя две недели после первых симптомов тест показал отрицательный результат.

«Вакцина не обеспечивает полную защиту от заражения, но предотвращает осложнения. <…> Действительно, заболевание протекало в легкой форме, и я в очередной раз осознал, что благодаря вакцине мне удалось избежать серьезных осложнений», — подчеркнул журналист.

В минувшую среду, 28 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что более 21 млн жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавируса отечественными препаратами. Вакцинацию от COVID-19 «Спутником V» завершили уже 20 млн россиян. Еще около миллиона человек сделали обе прививки препаратом «КовиВак». Вакцину «ЭпиВакКорона» использовали для процедуры еще 300 тыс. жителей России.