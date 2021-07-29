Голландец назвал вещи, которые Европе стоит перенять у России

Москва, 29 июля. Блогер Ари из Голландии путешествует по России и рассказывает европейцам, чего не хватает в ЕС, но в избытке есть в РФ.

Ари начал учить русский язык в 2016 году. Он с удовольствием посещает Россию, а после делится своими впечатлениями в блоге на YouTube. В частности, он высоко оценил индустрию красоты, отметив, что салоны красоты в РФ найти намного проще, а цены в них куда демократичнее европейских.

В ЕС услуги по маникюру и педикюру оказывают не очень качественно и значительно дороже. Поэтому девушки в Европе не так тщательно следят за своим внешним видом, как россиянки, сообщают «Народные новости».

Удивил голландца высокий уровень профессионализма российских врачей. В отличии от России, в Нидерландах медицина не такая доступная: ты не сможет прийти на прием к специалисту просто так.

«Сначала обязательно идти к районному врачу, который чаще всего просто выписывает обезболивающее. И только, если через пару недель проблема не уходит, решается вопрос о приеме профильным специалистом», — уточнил Ари.

Позавидовав разнообразию внутреннего туризма, голландец также оценил историческое наследие нашей страны. По словам блогера, многие жители России с большим почтением и уважением относятся к своей истории, что подтверждает большое число памятников. На родине Ари такого мало.

«А еще есть культура отдыха за городом — охота, рыбалка. Мужчине иногда важно добыть еду своими руками. У нас даже на обычную удочку порыбачить на речке нельзя без дорогой лицензии», — добавил он.

Ранее американский блогер Джейкоб восхитился умением русских делать домашние заготовки, когда узнал, сколько времени тратится на консервацию простой ягоды. Больше всего он удивился тому, что «нужно день потратить на несколько банок, а русские женщины стараются не только сделать продукт, но и украсить его».