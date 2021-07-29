Пловец Колесников принес сборной России 25-ю медаль ОИ

Токио, 29 июля. Российский пловец Климент Колесников занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем и принес национальной команде бронзовую медаль.

Копилка сборной России на Играх пополнилась очередной наградой. Колесников преодолел дистанцию с результатом 47,44 секунды и замкнул тройку призеров. Первое место занял американец Кейлеб Дрессел, установивший мировой рекорд — 47,02 секунды. На второй позиции оказался представитель Австралии Кайл Челмерс (47,08).

Ранее еще один российский пловец Евгений Рылов пробился в финал на дистанции 200 м на спине. Он финишировал первым, показав время 1:54.45.