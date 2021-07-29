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Пловец Колесников принес сборной России 25-ю медаль ОИ

  /   Обновлено: 29 июля 2021 05:53
Спорт
Пловец Колесников принес сборной России 25-ю медаль ОИ
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Токио, 29 июля. Российский пловец Климент Колесников занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем и принес национальной команде бронзовую медаль.

Копилка сборной России на Играх пополнилась очередной наградой. Колесников преодолел дистанцию с результатом 47,44 секунды и замкнул тройку призеров. Первое место занял американец Кейлеб Дрессел, установивший мировой рекорд — 47,02 секунды. На второй позиции оказался представитель Австралии Кайл Челмерс (47,08).

Ранее еще один российский пловец Евгений Рылов пробился в финал на дистанции 200 м на спине. Он финишировал первым, показав время 1:54.45.

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токио олимпиада бронза колесников сборная россии медаль плавание
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