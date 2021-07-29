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Пловец и автор мирового рекорда Чупков намерен завершить карьеру
Спорт
Пловец и автор мирового рекорда Чупков намерен завершить карьеру
Всероссийская Федерация Плавания  /  Сергей Киврин

Токио, 29 июля. Чемпион мира по плаванию и рекордсмен на дистанции 200 метров брассом россиянин Антон Чупков объявил о скором завершении выступлений. Такое заявление он сделал журналистам.

Россиянин финишировал четвертым в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом на летней Олимпиаде в Токио. После этого он сообщил, что действующие Игры – одно из последних его выступлений на профессиональной мировой арене.

«Игры в Париже? Нет, следующая цель - радоваться жизни. Продолжать жить, но уже без этого», — поделился спортсмен.

Тем временем пловец сборной России Евгений Рылов c первого места пробился в финал Олимпийских игр. Россиянин финишировал первым на дистанции 200м на спине.

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Антон Чупков олимпиада сборная россии плавание
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