Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 05:44
05:41
Спорт
Российский пловец Рылов c первого места пробился в финал Олимпиады в Токио
05:32
Спорт
Пловец и автор мирового рекорда Чупков намерен завершить карьеру
05:26
Спорт
Пловец Чупков пришел четвертым на дистанции 200 метров на Играх в Токио
05:24
Спорт
Греблистка Пракатень вышла в финал Олимпийских игр в Токио
05:10
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированного актера Боба Оденкерка стабилизировалось
05:09
Спорт
Перова одолела Ингли в первом круге турнира по стрельбе из лука на ОИ
05:05
Политика
Депутат Рады Бурмич раскрыл план Зеленского по разорению Украины
05:01
Происшествия
Фура с битумом опрокинулась на МКАД
04:49
Шоу-бизнес
«Куча предателей»: Ольга Орлова рассказала о скандале вокруг ухода Бузовой из «Дома-2»
04:39
Спорт
«Я у ваших ног»: Губерниев поздравил российских греблисток с серебром на ОИ
Все новости

Российский пловец Рылов c первого места пробился в финал Олимпиады в Токио
Спорт
Российский пловец Рылов c первого места пробился в финал Олимпиады в Токио
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 29 июля. Пловец сборной России Евгений Рылов с первого места на дистанции 200м на спине завоевал путевку в финал олимпийского турнира в Токио.

Россиянин финишировал первым с результатом 1:54.45. Вторую строчку занял пловец из Венгрии Телегди Адами (1:56.19). Тройку лидеров замкнул поляк Радослав Кавецки (1:56.68). Благодаря первому месту Евгений Рылов поборется за медаль в финале Олимпийских игр.

В финал Олимпиады также пробилась греблистка сборной России Анна Пракатень. В полуфинале по академической гребле на одноместных экипажах она показала результат 7:23.61, финишировав первой.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский пловец Рылов c первого места пробился в финал Олимпиады в Токио
токио олимпиада сборная россии плавание рылов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru