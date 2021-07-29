Российский пловец Рылов c первого места пробился в финал Олимпиады в Токио

Токио, 29 июля. Пловец сборной России Евгений Рылов с первого места на дистанции 200м на спине завоевал путевку в финал олимпийского турнира в Токио.

Россиянин финишировал первым с результатом 1:54.45. Вторую строчку занял пловец из Венгрии Телегди Адами (1:56.19). Тройку лидеров замкнул поляк Радослав Кавецки (1:56.68). Благодаря первому месту Евгений Рылов поборется за медаль в финале Олимпийских игр.

В финал Олимпиады также пробилась греблистка сборной России Анна Пракатень. В полуфинале по академической гребле на одноместных экипажах она показала результат 7:23.61, финишировав первой.