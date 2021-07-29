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Состояние госпитализированного актера Боба Оденкерка стабилизировалось
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированного актера Боба Оденкерка стабилизировалось
Global Look Press  /  Billy Bennight/AdMedia

Нью-Йорк, 29 июля. Американский актер Боб Оденкерк, госпитализированный из-за проблем с сердцем, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили родственники артиста.

Оденкерк потерял сознание во время съемок сериала «Лучше звоните Солу», в котором играет главную роль. Звезду экстренно госпитализировали, врачи смогли оказать актеру необходимую медицинскую помощь.

«Мы можем подтвердить, что Боб пребывает в стабильном состоянии после инцидента, связанного с сердцем», — говорится в сообщении представителя семьи.

Сын актера Нейт Оденкерк в соцсетях заверил, что с его отцом «все будет в порядке». Съемки последнего сезона сериала «Лучше звоните Солу» пока приостановлены.

Звезде сериала «Побег» Вентворту Миллеру ранее диагностировали аутизм. У взрослых эта болезнь проявляется в виде застенчивости или скверного характера.

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