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Пловец Чупков пришел четвертым на дистанции 200 метров на Играх в Токио
Спорт
Пловец Чупков пришел четвертым на дистанции 200 метров на Играх в Токио
olympic.org

Токио, 29 июля. Спортсмен из России Антон Чупков не смог попасть в тройку лидеров на дистанции 200 метров брассом. Он показал четвертый результат на Олимпиаде в Токио.

Победителем заплыва на дистанции 200 метров брассом стал австралийский спортсмен Зак Стабблти-Кук с результатом 2:06.38, второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга (2:07.1). На третьем месте расположился финн Матти Маттссон (2:07.13).

Сейчас у команды России на счету 24 медали. Спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряную награду на летней Олимпиаде в Токио. Девушки участвовали в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Их финальный результат составил 6 минут 51,45 секунды.

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Антон Чупков плавание брасс
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