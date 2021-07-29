Пловец Чупков пришел четвертым на дистанции 200 метров на Играх в Токио

Токио, 29 июля. Спортсмен из России Антон Чупков не смог попасть в тройку лидеров на дистанции 200 метров брассом. Он показал четвертый результат на Олимпиаде в Токио.

Победителем заплыва на дистанции 200 метров брассом стал австралийский спортсмен Зак Стабблти-Кук с результатом 2:06.38, второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга (2:07.1). На третьем месте расположился финн Матти Маттссон (2:07.13).

Сейчас у команды России на счету 24 медали. Спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряную награду на летней Олимпиаде в Токио. Девушки участвовали в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Их финальный результат составил 6 минут 51,45 секунды.