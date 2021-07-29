Греблистка Пракатень вышла в финал Олимпийских игр в Токио

Токио, 29 июля. Россиянка Анна Пракатень прошла отборочные этапы и вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио в дисциплине по академической гребле.

Спортсменка из России показала наилучший результат в полуфинале, преодолев заданное расстояние за 7:23.61. Пракатень участвовала в соревнованиях одноместных экипажей.

Победу России на Олимпийских играх в Токио сегодня принесла не только греблистка Анна Пракатень, но и лучница Ксения Перова. Спортсменка в первом круге индивидуального турнира по стрельбе из лука победила австралийку Элис Ингли.