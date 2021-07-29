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«Куча предателей»: Ольга Орлова рассказала о скандале вокруг ухода Бузовой из «Дома-2»

  /   Обновлено: 29 июля 2021 05:27
Шоу-бизнес
«Куча предателей»: Ольга Орлова рассказала о скандале вокруг ухода Бузовой из «Дома-2»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 29 июля. Певица Ольга Бузова подставила организаторов и участников телепроекта «Дом-2», заявила ведущая шоу Ольга Орлова.

Певица в YouTube-шоу FAMETIME TV рассказала подробности своей ссоры с коллегой. По ее словам, причиной стал бывший возлюбленный телеведущей Дава Манукян, назначенный ведущим проекта. Сама Орлова узнала о назначении блогера из соцсетей, тогда как Бузова подумала, что та скрывала от нее эту информацию и обиделась на коллегу.

«Куча предателей»: Ольга Орлова рассказала о скандале вокруг ухода Бузовой из «Дома-2»
instagram.com  / @reality_dom2

«Она назвала нас кучей предателей, которые воткнули ей нож в спину. Я с этим категорически не согласна, потому что я узнала в тот же день, когда узнала и она. Назвать предателем — это слишком», — отметила певица, добавив, что сейчас они с Бузовой нормально общаются.

Орлова также предположила, что появление Давы в реалити-шоу было местью Бузовой. Ведь та сообщила, что покидает проект за несколько часов до выхода в эфир.

«Я думаю, что Даву привели на проект, потому что сочли, что Оля некрасиво ушла. Это мои предположения, ни с кем я это не обсуждала», — добавила певица.

«Куча предателей»: Ольга Орлова рассказала о скандале вокруг ухода Бузовой из «Дома-2»
instagram.com  / @buzova86

Ранее еще одна коллега Бузовой и Орловой по «Дому-2» Ксения Бородина высказалась о своем возвращении к роли ведущей в шоу и объяснила, почему не ушла в другие проекты во время перезапуска стройки. Она также добавила, что не имеет никакого отношения к назначению Давы ведущим проекта.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Куча предателей»: Ольга Орлова рассказала о скандале вокруг ухода Бузовой из «Дома-2»
бузова дом-2 орлова дава
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