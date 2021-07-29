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Перова одолела Ингли в первом круге турнира по стрельбе из лука на ОИ
Спорт
Перова одолела Ингли в первом круге турнира по стрельбе из лука на ОИ
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Токио, 29 июля. Российская спортсменка Ксения Перова победила представительницу Австралии Элис Ингли в первом круге индивидуального турнира по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио.

Россиянка победила соперницу с крупным счетом 7:1 в рамках 1/32 финала олимпийского турнира. Соперницей Перовой в следующий стадии состязаний станет датский стрелок Майя Ягер.

Тем временем российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали Олимпийских игр в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Представительницы ОКР показали результат 6 минут 51,45 секунды.

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токио олимпиада сборная россии стрельба из лука перова
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