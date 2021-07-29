Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 05:43
05:41
Спорт
Российский пловец Рылов c первого места пробился в финал Олимпиады в Токио
05:32
Спорт
Пловец и автор мирового рекорда Чупков намерен завершить карьеру
05:26
Спорт
Пловец Чупков пришел четвертым на дистанции 200 метров на Играх в Токио
05:24
Спорт
Греблистка Пракатень вышла в финал Олимпийских игр в Токио
05:10
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированного актера Боба Оденкерка стабилизировалось
05:09
Спорт
Перова одолела Ингли в первом круге турнира по стрельбе из лука на ОИ
05:05
Политика
Депутат Рады Бурмич раскрыл план Зеленского по разорению Украины
05:01
Происшествия
Фура с битумом опрокинулась на МКАД
04:49
Шоу-бизнес
«Куча предателей»: Ольга Орлова рассказала о скандале вокруг ухода Бузовой из «Дома-2»
04:39
Спорт
«Я у ваших ног»: Губерниев поздравил российских греблисток с серебром на ОИ
Все новости

«Я у ваших ног»: Губерниев поздравил российских греблисток с серебром на ОИ
Спорт
«Я у ваших ног»: Губерниев поздравил российских греблисток с серебром на ОИ
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Токио, 29 июля. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на успех греблисток сборной России на Олимпийских играх. Он признался, что вспотел, переживая за спортсменок.

Сборная России удачно начала шестой соревновательный день Олимпийских игр, порадовав болельщиков высоким достижением. Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли в копилку команды серебряную медаль. Они заняли второе место в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого, проиграв лишь 1,26 секунды новозеландкам.

Губерниев не остался в стороне и прокомментировал достижение россиянок. Он признался, что сильно переживал за девушек и «аж вспотел». Комментатор назвал это серебро невероятным успехом, поскольку конкуренция была высокая.

«Честно, не ожидал, извините меня, я у ваших ног», — отметил Губерниев в своем Telegram-канале.

На данный момент сборная России находится на четвертом месте в медальном зачете. Предыдущий соревновательный день принес в копилку команды пять наград.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Я у ваших ног»: Губерниев поздравил российских греблисток с серебром на ОИ
токио губерниев олимпиада сборная россии серебро греблистки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru