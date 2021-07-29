«Я у ваших ног»: Губерниев поздравил российских греблисток с серебром на ОИ

Токио, 29 июля. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на успех греблисток сборной России на Олимпийских играх. Он признался, что вспотел, переживая за спортсменок.

Сборная России удачно начала шестой соревновательный день Олимпийских игр, порадовав болельщиков высоким достижением. Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли в копилку команды серебряную медаль. Они заняли второе место в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого, проиграв лишь 1,26 секунды новозеландкам.

Губерниев не остался в стороне и прокомментировал достижение россиянок. Он признался, что сильно переживал за девушек и «аж вспотел». Комментатор назвал это серебро невероятным успехом, поскольку конкуренция была высокая.

«Честно, не ожидал, извините меня, я у ваших ног», — отметил Губерниев в своем Telegram-канале.

На данный момент сборная России находится на четвертом месте в медальном зачете. Предыдущий соревновательный день принес в копилку команды пять наград.