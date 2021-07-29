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Депутат Рады Бурмич раскрыл план Зеленского по разорению Украины

  /   Обновлено: 29 июля 2021 05:05
Политика
Депутат Рады Бурмич раскрыл план Зеленского по разорению Украины
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 29 июля. Президент Украины Владимир Зеленский участвует в операции по уничтожению страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Анатолий Бурмич.

Первым шагом стала дискредитация лидера партии «Оппозиционная партия — За жизнь» Виктора Медведчука. Такой план появился еще до прихода к власти Зеленского, сообщил телеканал NewsOne.

«Он (Медведчук. — Прим. ФАН.) может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное — уничтожить Украину как страну», — объяснил депутат.

Медведчук пострадал, так как активно «противостоял этому плану и говорил правду». Лидера ОПЗЖ обвиняют в расхищении национальных ресурсов в Крыму и госизмене.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее заявил, что Владимир Зеленский не оправдал ожиданий своих избирателей. Президент не смог «сменить курс, остановить гражданскую войну, смягчить грабительские тарифы и дать людям вздохнуть».

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