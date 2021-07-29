Свадебные туфли принцессы Дианы имели маленькое послание

Лондон, 29 июля. Памятную метку обнаружили на свадебных туфлях принцессы Дианы после ее смерти. Об этом рассказала автор книг о королевской семье Пенни Джунор.

Мать принцев Гарри и Уильяма заказывала обувь для свадьбы с герцогом Корнуолльским у знаменитого сапожника Клайва Шилтона. Принцесса Диана попросила изготовить туфли с небольшим каблуком, чтобы не быть выше возлюбленного на торжестве. После трагичной гибели леди Ди на подошве обуви обнаружили небольшие инициалы. Они соответствовали первым буквам имен принцессы Дианы и принца Чарльза, передает Mirror.

Леди Ди выходила замуж в роскошном белом платье с пышными рукавами и семиметровым шлейфом. Голову невесты украшала объемная фата. Туфли на невысоком каблуке были расшиты 542 стразами и 132 жемчужинами.

Документальный сериал «Десятилетия Дианы» ранее вышел на телеэкраны. В нем рассказывается, как принц Чарльз унизил супругу во время официального визита.