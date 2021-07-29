Кусок свадебного торта принцессы Дианы выставят на торги в Великобритании

Лондон, 29 июля. Спустя 40 лет после бракосочетания принца Чарльза и принцессы Дианы решено продать кусок праздничного торта на аукционе. Об этом сообщает Mirror.

Ломтик торта со свадебной церемонии вручили бывшей прислуге королевской семьи Мойре Смит. Ценный подарок она сохранила и обернула в пищевую пленку. Его хранили до 2008 года, а затем десерт выкупил коллекционер. Он перепродал изделие аукционеру Доминику Винтеру.

Кусок торта сохранил прежний вид спустя 40 лет после церемонии бракосочетания в Великобритании. Он весит около 800 грамм. Стоимость, согласно ожиданиям, может составить более 50 тысяч рублей (500 фунтов стерлингов).

Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза и родила от него двух сыновей — Уильяма и Гарри. На телеэкраны вышел документальный сериал «Десятилетия Дианы», охватывающий периоды с 1970 по 1990 годы. В съемках принимали участие все те, кто имел какое-либо отношение к героине.