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Российские греблистки принесли в копилку сборной еще одну серебряную медаль на ОИ
Спорт
Российские греблистки принесли в копилку сборной еще одну серебряную медаль на ОИ
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 29 июля. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро на Олимпиаде в Токио. Они состязались в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

Финальный результат спортсменок — 6 минут 51,45 секунды. Первое место заняла команда Новой Зеландии, вырвавшись вперед на 1,26 секунды. Бронза досталась спортсменкам из Канады (+1,91 секунды).

Это серебро стало для российской команды 24-й медалью на Олимпийских играх в Токио. Накануне отличились мужская и женская сборные по баскетболу 3x3. Команды принесли в копилку страны по серебряной медали.

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олимпиада серебро гребля
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