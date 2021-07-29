Каждый третий ребенок с коронавирусом может страдать от постковидных осложнений

Москва, 29 июля. Порядка 30% детей с коронавирусом могут столкнуться с постковидными осложнениями. Подробнее об этом рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

После перенесенного заболевания ребенок может страдать от поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. По словам эксперта, в особой группе риска находятся дети с лишним весом, передали РИА Новости.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что выявленный в России штамм коронавируса АТ.1 не представляет глобальной опасности. Также такая разновидность была исключена из перечня штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение.