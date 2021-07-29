Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 04:13
04:11
Общество
Свадебные туфли принцессы Дианы имели маленькое послание
04:10
Общество
Каждый третий ребенок с коронавирусом может страдать от постковидных осложнений
04:04
Политика
Константина Шестакова назначили мэром Владивостока
04:00
Общество
В Симферополе показали, как выглядит почти отреставрированная караимская кенасса
03:58
Спорт
Российские греблистки принесли в копилку сборной еще одну серебряную медаль на ОИ
03:57
Общество
Кусок свадебного торта принцессы Дианы выставят на торги в Великобритании
03:45
Армия
Минобороны подписало контракт на поставку С-500 «Прометей» с ВКО «Алмаз-Антей»
03:33
Общество
Минтранс России может стать координатором инноваций в дорожном хозяйстве
03:29
Общество
Маткапитал на Ямале могут разрешить тратить на покупку деревянного жилья
03:22
Общество
Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер на 73 году жизни
Все новости

Каждый третий ребенок с коронавирусом может страдать от постковидных осложнений
Общество
Каждый третий ребенок с коронавирусом может страдать от постковидных осложнений
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 июля. Порядка 30% детей с коронавирусом могут столкнуться с постковидными осложнениями. Подробнее об этом рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

После перенесенного заболевания ребенок может страдать от поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. По словам эксперта, в особой группе риска находятся дети с лишним весом, передали РИА Новости.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что выявленный в России штамм коронавируса АТ.1 не представляет глобальной опасности. Также такая разновидность была исключена из перечня штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Каждый третий ребенок с коронавирусом может страдать от постковидных осложнений
роспотребнадзор коронавирус александр горелов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru