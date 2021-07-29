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Маткапитал на Ямале могут разрешить тратить на покупку деревянного жилья

  /   Обновлено: 29 июля 2021 03:29
Общество
Маткапитал на Ямале могут разрешить тратить на покупку деревянного жилья
pixabay.com  /  Натуля

Салехард, 29 июля. Депутаты салехардской думы начали прорабатывать вопрос снятия запрета использования материнского капитала на покупку деревянного жилья и проведения ремонта в нем.

Материнский капитал на данный момент нельзя потратить даже на уплату ипотеки, что становится проблемой для многих семей Ямала. После рождения третьего ребенка семью признают многодетной и дают право на получение земли или денежной субсидии, однако потратить эти финансы на деревянные дома нельзя. Востребованность жилья из дерева обусловлена тем, что в отдаленные поселки сложно и дорого завозить другие стройматериалы, пишет «Ямал-Медиа».

«У наших многодетных семей должно быть право выбора, если семья из пяти человек, то здесь нужно все возможности использовать, весь капитал», — заявила депутат салехардской думы Лариса Цупикова.

Ранее власти ЯНАО объявили о том, что готовы предоставить россиянам более 17 тысяч гектаров земли в безвозмездное пользование. Эти земли расположены в 10 км на юго-востоке от окраины Салехарда.

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салехард янао маткапитал
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