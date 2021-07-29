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Цена на газ в Европе бьет рекорды
Экономика
Цена на газ в Европе бьет рекорды
Global Look Press  /  Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Москва, 29 июля. Наличная цена газа в Европе установила очередной рекорд с марта 2018 года после нового подорожания СПГ в Азии.

Стоимость газа с поставкой в четверг на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, за день подорожала на 5%, составив 484 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ растут с начала этой недели.

Главной причиной роста цен эксперты называют очередное подорожание СПГ в Азии: Европе достается все меньше поставок. По сравнению с июлем 2020 года, в этом году поступление сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему снизилось на 23%. Цифры еще значительнее, если сравнивать данные с июлем докризисного 2019 года: минус 31%.

«Коммерсант» называет еще одну причину, повлиявшую на рост цен на голубое топливо: очередной отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину, теперь уже на август (63,7 млн кубометров в сутки).

Эксперты, опрошенные изданием, выразили уверенность, что цены на газ не пойдут вниз вплоть до запуска трубопровода «Северный поток — 2», коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.

Согласно заявлению экономистов, цены на газ до конца 2021 года могут остаться в диапазоне 460–480 долларов за тысячу кубометров, а затем после некоторой стагнации зимой начнут снижаться. Однако они подчеркивают, что эти расчеты основаны на предположении, что впереди нас ждет «классическая зима», тогда как погодные аномалии могут существенно повлиять на рынок.

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