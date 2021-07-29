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Менеджер МакSим сообщила об изменении самочувствия певицы
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим сообщила об изменении самочувствия певицы
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 29 июля. Состояние Марины Абросимовой, более известной как МакSим, тяжелое, но уже меняется в лучшую сторону, заявила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

В беседе с РБК она уточнила, что певица чувствует себя «пока также, тяжело, но с улучшениями, наблюдается положительная динамика». Как именно артистка контактирует с врачами, Богушевская не уточнила.

Ранее представители МакSим опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что Марина может разговаривать жестами и находится в сознании. Директор исполнительницы Маргарита Соколова сообщила ФАН в среду, что артистка пришла в себя и начала контактировать с медиками. Хотя она уже произносит слова, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

МакSим попала в больницу в середине июня с подозрением на воспаление легких и коронавирус. Выяснилось, что к моменту госпитализации у девушки были поражены 40% легких. Певицу из-за ухудшения состояния ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Впервые об улучшении состояния артистки стало известно только 23 июля. Соколова, которая с подтвержденным коронавирусом попала в одну больницу с Мариной, сообщала, что у нее остаются проблемы с легкими, сильно ослаб организм. Впереди еще долгое лечение и еще более длительное восстановление.

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макsим коронавирус Богушевская
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