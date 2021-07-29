Минобороны подписало контракт на поставку С-500 «Прометей» с ВКО «Алмаз-Антей»

Москва, 29 июля. Контракт на поставку первой партии зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» подписан между Минобороны РФ и концерном ВКО «Алмаз-Антей», заявили в оборонно-промышленном комплексе.

Воздушно-космическим силам будут поставлены более 10 систем «Прометей». Предполагается, согласно контракту, что поставки начнутся в первой половине 2022 года. Об этом стало известно в кулуарах авиасалона МАКС-2021, который прошел с 20 по 25 июля в Жуковском, передает ТАСС.

Недавно Минобороны РФ сообщило о прохождении испытаний комплекса С-500 «Прометей». Системы осуществили боевые пуски ракет с положительным результатом.