Минтранс России может стать координатором инноваций в дорожном хозяйстве

Москва, 29 июля. Счетная палата предложила назначить Минтранс РФ федеральным органом исполнительной власти по координации инноваций в дорожном хозяйстве. Инициатива поступила в правительство.

Специалисты Счетной палаты изучили мнение руководителей и сотрудников организаций дорожного хозяйства. Для разных предприятий отвечающим за инновации могут оказать как Минтранс, так и Росавтодор. Единой научно-технической политики по отношению ко всей сети нет.

Минтрансу РФ посоветовали установить критерии отнесения технологий и материалов, которые применяются в дорожном хозяйстве, к новым. Сейчас в нормативных правовых актах есть два механизма включения инноваций: получение техсвидетельства или разработка стандарта организации производителем.

Специалисты Минтранса России решили пересмотреть расходы на строительство транспортной инфраструктуры. Согласно старой стратегии, на устройство дорожной сети до 2030 года планировалось выделить от 45 до 54 трлн рублей. Новая редакция делает прогноз в 29,3 трлн рублей.