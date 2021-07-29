Землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 29 июля. Подземные толчки магнитудой 4,3 произошли на территории Камчатки 29 июля. Об этом сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 186 км от поселка Усть-Камчатска. Очаг колебания земной поверхности залегал на глубине 61 км. Жертв и разрушений природное явление не вызвало, сообщает краевое управление МЧС. Жители местных населенных пунктов не ощущали подземные толчки.

Колебания земной поверхности также были зафиксированы на севере Таджикистана 10 июля. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.