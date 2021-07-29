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Физические упражнения помогут избавиться от отечности тела
Общество
Физические упражнения помогут избавиться от отечности тела
pixabay.com

Вашингтон, 29 июля. Согнать лишнюю влагу из организма и снизить отечность тела поможет выполнение физических упражнений. Об этом заявила врач-гинеколог Венди Трубоу.

Специалист также рекомендовала ограничить потребление полуфабрикатов, фастфуда и алкоголя. В таких продуктах содержится много соли, которая задерживает лишнюю воду в организме. Само количество соли также необходимо ограничить.

Трубоу утверждает, что некоторые лекарства, в том числе могут задерживать влагу в организме. Чтобы этого избежать, специалист посоветовала провести наблюдение за своим состоянием после приема препаратов. Медик подчеркнула, что поддержание водного баланса благоприятно влияет на организм, врач рекомендовала прислушиваться к нему и пить столько, сколько хочется.

Врач-диетолог Анна Белоусова ранее перечислила напитки, которые не нужно употреблять по утрам. Специалист посоветовала отказаться от кофе натощак, особенно крепкого или растворимого.

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вода советы отечность
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