Помощь бедным и политический ислам: как работает «мягкая сила» Турции на Балканах

Идеолог современного неоосманизма Ахмет Давутоглу стремился сделать Турцию для Балкан не просто посредником и донором, а «старшим братом и культурным магнитом». Еще в 2009 году он, выступая на конференции в Сараево, пообещал «восстановить османские Балканы». Давутоглу подчеркивал, что в то время, как для дипломатов из другой части мира боснийский вопрос является «техническим», для Турции это «вопрос жизни и смерти».

C 2015 года Анкара значительно увеличила финансирование гуманитарных проектов, и к 2018 годк по объемам средств, выделенных на программы развития, Турция догнала Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию. В качестве инструментов «мягкой силы» Анкара задействует государственные учреждения и фонды, а также неправительственные организации.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о гуманитарных инициативах и религиозной дипломатии Анкары, с помощью которых турки вовлекают в свою орбиту влияния все больше стран Балканского полуострова.

Наиболее ощутимо на Балканах присутствие Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA). Сегодня TIKA управляет проектами инвестиций и развития в более чем 150 странах, в ее ведомстве также находятся культурные центры Юнуса Эмре (турецкий аналог Институтов Гете и Сервантеса) и Управление по делам религий (Diyanet).

По сути, агентство представляет собой механизм поддержки сотрудничества между госучреждениями и некоммерческими организациями, а также способствует развитию контактов среди представителей частного сектора. TİKA выступает в роли платформы для координации отношений между ними и распределяет средства, выделяемые турецким правительством на гуманитарные цели. Несмотря на то, что агентство реализует и ряд коммерческих проектов, основная его работа сфокусирована на социальных и культурных аспектах.

TIKA работает на Балканах с начала 2000-х годов. В самопровозглашенной республике Косово агентством реализовано 650 проектов, в Боснии и Герцеговине — вдвое больше, около тысячи.

Примерно столько же и Северной Македонии: более 900, половина из которых пришлась на последние шесть лет.

Как только Черногория стала самостоятельным государством, TIKA обратила свой взор и на нее. В 2007 году было выделено 20 миллионов евро на реализацию различных программ. К настоящему времени успешными можно называть 300 инициатив.

Большинство турецких проектов рассчитаны на поддержку уязвимых слоев населения. Например, не так давно сотрудники TIKA открыли в Боснии и Герцеговине Центр здорового старения, который предоставляет услуги людям старше 60 лет. Помимо этого была организована гуманитарная акция в детском центре — его сотрудникам передали специальное оборудование для малышей с особенностями развития — а также открыт первую в своем роде высокотехнологичную лабораторию в Сараевском университете.

Cовременную высококачественную образовательную среду турки также строят в Черногории, а в Северной Македонии они решают вопросы трудоустройства фермеров.

Подобный фокус на проблемах местного населения воспринимается местными как благие намерения: это позволяет повысить имидж Анкары в глазах местных жителей.

Отдельного внимания достоин также Фонд Юнуса Эмре, который возглавляет турецкий министр культуры и туризма. С 2009 года организация активно работает над популяризацией на Балканах турецкого языка. Результат налицо: в странах с преобладающим мусульманским населением, особенно Боснии и Герцеговине, по популярности турецкий язык уже превосходит английский. Налажено и сотрудничество в сфере программ по обмену студентами и курсантами военных академий. Так, для изучения турецкого языка Министерство обороны Боснии и Герцеговины направляет молодежь в турецкую Авиационную военную академию и Военно-медицинскую академию. А на территории Балкан работают два полноценных высших учебных заведения, открытых под патронатом Турции — Международный Балканский университет в Скопье и Международный Сараевский университет.

А в пригороде Охрида TIKA проводит мероприятия для молодых ребят. В лагере скаутов выходцы из Албании, Косово, Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины приобретают навыки выживания в дикой природе и участвуют в различных спортивных мероприятиях.

В 2016 году свою работу также начал образовательный Фонд «Маариф», под чье руководство вскоре были переведены все школы, связанные с сетью Фетхуллахла Гюлена. Фонд продвигает турецкие образовательные программы в 67 странах мира. В странах балканского региона он представлен рядом филиалов, наибольшее число которых сосредоточено в Албании и самопровозглашенной Республике Косово.

Еще одно направление работы ТIKA на пространстве Балкан — возрождение архитектуры османского наследия. Среди ярких примеров восстановленных за счет Турции культурных и исторических памятников боснийский мост Конич, мечеть Ферхат-паши (Ферхадия) в Баня-Луке и мост Соколлу Мехмет-паши в Вишеграде, а также серсбкая крепость Рам и мечеть Валиде-султана. Скоро будет восстановлен еще один памятник времен Османской империи: на встрече с градоначальником Стамбула мэр Сараево Бенджамина Карич договорилась о реставрации знаменитой крепости Bijela Tabija (Белый бастион), которая, по ее словам, занимает «особое место в сердцах жителей Сараево».

Роль другого турецкого госучреждения Diyanet Işleri Başkanlığı заключается в «выполнении работ, касающихся верований, культа и этики ислама, просвещения общественности и управления священными местами поклонения». Филиалы открыты в более, чем 40 странах, организация издает и распространяет религиозную литературу на 25 языках. Она же оказывает финансовую поддержку мусульманским учреждениям в Европе и даже в Африке с Латинской Америкой. Diyanet присутствует практически в любой точке мира, но особое место в идеологической работе организации занимают Балканы: консультационные службы открыты во всех странах бывшей Югославии кроме Словении.

В 2006 году организация запустила программу «Города-побратимы». Это платформа, через которую муфтии сотрудничают и реализуют совместные проекты. По состоянию на 2015 год двести пятнадцать городов Турции отвечали за строительство более ста мечетей и проведение религиозных курсов в 230 городах-побратимах, из них 66 (это примерно одна треть) приходилась на Балканы. Через Diyanet также финансируется издательскую деятельность в регионе — например, публикацию исламской литературы на боснийском, болгарском и албанском языках.

Несколько лет назад Diyanet построила в Тиране самую большую мечеть на Балканах. «Уникальный символ братства» албанцы, конечно, приняли с благодарностью. Однако активное вовлечение Турции в религиозную сферу через различные транснациональные механизмы вызывает у представителей балканских народов все больше беспокойства. В 2018 году ученый Джемал Ахмети даже подготовил отчет, в котором рекомендовал правительству предпринять конкретные шаги для защиты Албании от «политического ислама» Эрдогана.

Благодаря Diyanet Анкара стала высшим авторитетом для балканских мусульман. Пожертвования и стипендии — один из основных источников дохода для различных официальных мусульманских общин региона. Особенно тесные отношения у турецкой религиозной организации сложились с муфтием Черногории Рифатом Фейзичем. Благодаря совместным с TIKA усилиям в последние годы он открывает в стране все больше школ для мальчиков (медресе), предлагающих полноценное среднее образование. Большинство выпускников, следуя примеру самого Фейзича, затем отправляются в Турцию, чтобы получить высшее образование.

