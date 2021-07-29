Предпринимателям объяснили важность введения регулирования оборота упаковки

Москва, 29 июля. Российский союз промышленников и предпринимателей высказал опасения по поводу введения реестра упаковки и товаров. Почему это нужно, ответило бизнес-сообщество.

Реестры упаковки и товаров появятся в России. Производители будут платить за утилизацию отходов, а вырученные деньги направят на создание объектов по обработке ТКО. В этой мере нет противоречий нормам ВТО, передает сайт 360tv.ru.

«В статье 2 соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле перечисляются требования об охране окружающей среды, защите здоровья или безопасности людей», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Чтобы запустить реестр, нужно знать производителей упаковок, их химический состав, пригодность к переработке, отметил эксперт Wasteconsulting Содном Будатаров. Будут отслеживаться поставки тары на предприятия, объем утилизированных упаковок. В этом помогут цифровые решения, уверен специалист.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил о намерении создать реестр компаний, которые занимаются утилизацией отходов. С его помощью специалисты хотят исключить подделок документов о переработке ТКО.