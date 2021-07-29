Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Смоктуновского доставили в психбольницу

Москва, 29 июля. Сын легендарного советского актера Иннокентия Смоктуновского, 63-летний Филипп Смоктуновский, попал в психбольницу из-за спутанности сознания и отсутствия аппетита.

Сын артиста начал жаловаться на ухудшение своего самочувствия. Его родные решили вызвать бригаду скорой помощи, которая отправила пациента в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Н. А. Алексеева. Диагноз и состояние Смоктуновского остаются в секрете.

Филипп Смоктуновский обучался в Театральном училище имени Щукина, однако не закончил его. Актеру удалось принять участие в съемках нескольких фильмов. В их число входят «Мертвые души» и «Маленькие трагедии». Когда карьера сына советской звезды пошла на спад, он начал употреблять алкогольные напитки и вести затворнический образ жизни.

Душевные проблемы также испытывает американская певица Бритни Спирс, которая сейчас борется за право освобождения от опеки отца. Недавно певица объявила, что отказывается выступать, пока суд официально не лишит ее родителя статуса опекуна.