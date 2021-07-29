Охотники на Ямале весной добыли более 100 медведей

Салехард, 29 июля. Охотники по лицензии смогли добыть 113 медведей в период с 12 апреля по 10 июня. Об этом сообщили специалисты департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

Общая квота на добычу составляла 315 особей, таким образом зверобоям удалось изъять 35 процентов, пишет издание «Север-пресс». Лидером по добыче традиционно оказался Шурышкарский район.

«Добыча трети от квоты — это нормальная цифра. Для охотников это неплохо», — заявил начальник управления по охране и регулированию использования животного мира Олег Истрати.

Глава ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим Козлов ранее заявил, что жара плохо сказывается на добыче рыбы в регионе. Из-за высокой температуры воздуха реки обмелели и нагрелись.