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Итальянская «Фиорентина» планирует вернуть Кокорина в Россию

  /   Обновлено: 29 июля 2021 02:13
Спорт
Итальянская «Фиорентина» планирует вернуть Кокорина в Россию
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Флоренция, 29 июля. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Игрок не входит в планы главного тренера команды Винченцо Итальяно.

По информации местных СМИ, руководство «фиалок» находится в поиске вариантов продолжения карьеры российского нападающего. Среди возможных покупателей значатся команды из России и Турции. Наставник «Фиорентины» считает, что у Кокорина есть все качества для игры за клуб, но ему не хватает результативности.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Александр Кокорин выходил на поле четыре раза. В общей сложности 30-летний форвард сыграл 91 минуту, не отметившись голевыми действиями.

На данный момент игроки «Фиорентины» находятся на сборах. Кокорин также тренируется с командой и выходит на поле в контрольных матчах.

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футбол россия кокорин италия трансфер фиорентина
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