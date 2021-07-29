Пушков с иронией объяснил, почему Байден не намерен налаживать отношения с РФ

Москва, 29 июля. Президент США Джо Байден в очередной раз подтвердил, что не собирается налаживать отношения с Россией, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Несмотря на то, что до выборов в Конгресс США еще более года (они состоятся 8 ноября 2022 года), Байден уже заявил, что не сомневается в том, что Россия попытается использовать дезинформацию для вмешательства в голосование. Выступая перед сотрудниками Национальной разведки, глава Белого дома обвинил Москву в «нарушении суверенитета» США.

Комментируя провокационные заявления Байдена, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что американский президент не намерен заниматься восстановлением отношений России и США.

«Байден еще раз подтвердил, что не собирается нормализовать отношения с Россией. Риторика имеет значение. Тем более риторика главы США», — подчеркнул Пушков.

Вспоминая встречу Байдена с Владимиром Путиным в Женеве, сенатор отметил, что при всей важности переговоров о стратегической стабильности «они не являются признаком нормализации».

«Они относятся к сфере опасений США за свою безопасность и являются прямым следствием появления у России «Циркона» и других новейших вооружений», — резюмировал Пушков.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается и не планирует вмешиваться в электоральные процессы в других странах. Он категорично отверг упреки Байдена, добавив, что заявления американского президента о российской экономике ошибочны.