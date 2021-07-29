Ford на фоне сокращения производства заработал $561 млн во II квартале

Москва, 29 июля. Прибыль автоконцерна Ford во II квартале составила 561 млн долларов. Об этом отчиталась сама компания, сообщило агентство Associated Press.

Производитель был вынужден сократить объемы производства почти в два раза. Это связано с катастрофической нехваткой микрочипов. Руководство Ford рассчитывало на существенное уменьшение доходов, передает «Интерфакс».

Избежать этого удалось благодаря повышению цен на автомобили и минимизации расходов. По прогнозу, в этом году Ford должен заработать около 10 миллиардов долларов с учетом уплаты налогов.

Крупную партию Ford Explorer ранее вернули на завод из-за брака. Всего компания отозвала 850 тысяч внедорожников, большая часть из них находилась в Северной Америке.