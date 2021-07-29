Читатели Daily Mail высмеяли Байдена после нового выпада в адрес Путина

Лондон, 29 июля. Президент США Джо Байден давно доказал, что «мастак по части болтологии». Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail на фоне его новых заявлений.

Британцы отреагировали на очередное необдуманное заявление лидера США о президенте России Владимире Путине. Хозяин Белого дома негативно высказался о российской экономике, ее зависимости от нефти и газа. По его словам, из-за этого у российского главы «серьезные проблемы».

«Что ж, Джо, у Путина хоть нефть есть. Нашу-то ты сам перекрыл», — отметил комментатор.

«Байден и его люди здорово недооценивают Россию. У Байдена менталитет холодной войны. У России самообеспеченность почти по всем ресурсам и продуктам питания», — заявил пользователь Сети.

«Я вот не сомневаюсь, что Путин помнит, что ел вчера на ужин. А вот насчет Байдена я уже не уверен!» — отметил читатель.

Многие комментаторы напомнили о забывчивости Байдена. Американский лидер уже не раз во время публичных выступлений забывал имена высокопоставленных чиновников и названия ведомств. А его заявления о «проблемах» в адрес мировых лидеров и вовсе звучат глупо.

Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин ранее заявил, что Байден просто завидует Москве, которая располагает самым мощным ядерным оружием в мире. Экономика России же развивается, несмотря на сокращение экспорта нефти.