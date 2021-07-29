Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 02:40
02:30
Экономика
Предпринимателям объяснили важность введения регулирования оборота упаковки
02:30
Происшествия
Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Смоктуновского доставили в психбольницу
02:20
Общество
Охотники на Ямале весной добыли более 100 медведей
02:11
Спорт
Итальянская «Фиорентина» планирует вернуть Кокорина в Россию
02:09
Политика
Пушков с иронией объяснил, почему Байден не намерен налаживать отношения с РФ
02:02
Экономика
Ford на фоне сокращения производства заработал $561 млн во II квартале
02:00
Общество
Крымчанин рассказал, как относится к перспективе потерять украинское гражданство
01:58
Политика
Читатели Daily Mail высмеяли Байдена после нового выпада в адрес Путина
01:50
Происшествия
Минздрав Болгарии: ошибки при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек
01:38
Общество
Netflix обяжет актеров и съемочную группу пройти вакцинацию от COVID-19
Все новости

Минздрав Болгарии: ошибки при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек

  /   Обновлено: 29 июля 2021 01:52
Происшествия
Минздрав Болгарии: ошибки при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек
pixabay.com

София, 29 июля. Ошибки властей Болгарии при вакцинации от COVID-19 стоили десяти тысяч жизней. Об этом заявил глава минздрава страны Стойчо Кацаров.

Программа вакцинации не предусматривала приоритета для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. При их обострении и заражении коронавирусом могут быть осложнения. Во вторую волну COVID-19 подавляющее большинство умерших были гражданами в возрасте.

Еще одной ошибкой могли стать переговоры о поставках вакцин в Болгарию. Страна отдала предпочтение AstraZeneca. Позже с поступлением доз этого препарата на территорию государства возникли проблемы.

Девять стран Африки уничтожили 450 тысяч вакцин AstraZeneca. Такое решение связано с задержкой отгрузки препарата. При транспортировке медицинский продукт мог испортиться, рассказали в специальной комиссии Всемирной организации здравоохранения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Минздрав Болгарии: ошибки при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек
смерть вакцинация ошибки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru