Минздрав Болгарии: ошибки при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек

София, 29 июля. Ошибки властей Болгарии при вакцинации от COVID-19 стоили десяти тысяч жизней. Об этом заявил глава минздрава страны Стойчо Кацаров.

Программа вакцинации не предусматривала приоритета для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. При их обострении и заражении коронавирусом могут быть осложнения. Во вторую волну COVID-19 подавляющее большинство умерших были гражданами в возрасте.

Еще одной ошибкой могли стать переговоры о поставках вакцин в Болгарию. Страна отдала предпочтение AstraZeneca. Позже с поступлением доз этого препарата на территорию государства возникли проблемы.

Девять стран Африки уничтожили 450 тысяч вакцин AstraZeneca. Такое решение связано с задержкой отгрузки препарата. При транспортировке медицинский продукт мог испортиться, рассказали в специальной комиссии Всемирной организации здравоохранения.