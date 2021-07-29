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Netflix обяжет актеров и съемочную группу пройти вакцинацию от COVID-19
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Netflix обяжет актеров и съемочную группу пройти вакцинацию от COVID-19
Общество
Netflix обяжет актеров и съемочную группу пройти вакцинацию от COVID-19
flickr.com  /  hapa boy

Лос-Анджелес, 29 июля. Компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров и съемочной группы. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.

Студия Netflix станет первой голливудской площадкой, которая введет пробную меру по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вакцинации подлежат все, кто задействован в проектах сервиса.

Протоколы о возврате съемочной бригады к работе уже получили согласие с профсоюзами Голливуда и крупными киностудиями на минувшей неделе. Прививку могут разрешить не делать по медицинским, религиозным и возрастным причинам.

Обязательную вакцинацию вводят не только на Западе и киностудии, но и в России. Подобную меру по борьбе с распространением коронавируса ввели власти Чечни для работников сфер обслуживания и общественного питания.

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netflix вакцинация коронавирус
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