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«Даже немного стыдно»: Нагорный оценил свое выступление в многоборье на ОИ
Спорт
«Даже немного стыдно»: Нагорный оценил свое выступление в многоборье на ОИ
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Токио, 29 июля. Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал итоги соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх. Спортсмену удалось завоевать бронзу.

Копилка сборной России на Играх пополнилась очередной медалью. Никита Нагорный принес команде бронзу, заняв третье место в индивидуальном многоборье. Он уступил 0,434 балла победителю — представителю Японии Даики Хасимото. Вторую позицию на пьедестале занял китаец Жотэн Сяо. После окончания соревнования россиянин признался, что мог выступить лучше, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Сегодня бронза, первая личная олимпийская медаль! Надо радоваться, но мог лучше, даже немного стыдно и судейство здесь не причем!», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Никита Нагорный является олимпийским чемпионом в командном многоборье. Вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным он принес сборной России первую за последние 25 лет золотую медаль в этой дисциплине.

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