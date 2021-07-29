Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 02:40
02:30
Экономика
Предпринимателям объяснили важность введения регулирования оборота упаковки
02:30
Происшествия
Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Смоктуновского доставили в психбольницу
02:20
Общество
Охотники на Ямале весной добыли более 100 медведей
02:11
Спорт
Итальянская «Фиорентина» планирует вернуть Кокорина в Россию
02:09
Политика
Пушков с иронией объяснил, почему Байден не намерен налаживать отношения с РФ
02:02
Экономика
Ford на фоне сокращения производства заработал $561 млн во II квартале
02:00
Общество
Крымчанин рассказал, как относится к перспективе потерять украинское гражданство
01:58
Политика
Читатели Daily Mail высмеяли Байдена после нового выпада в адрес Путина
01:50
Происшествия
Минздрав Болгарии: ошибки при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек
01:38
Общество
Netflix обяжет актеров и съемочную группу пройти вакцинацию от COVID-19
Все новости

Британские ученые опровергли влияние тестостерона на успешность мужчин
Общество
Британские ученые опровергли влияние тестостерона на успешность мужчин
pixabay.com

Лондон, 29 июля. Уровень тестостерона в организме мужчин не влияет на достижение больших социальных и экономических успехов. К такому выводу пришли специалисты Бристольского университета.

Ученые провели анализ данных, полученных французскими психологами и биологами в рамках проекта UK Biobank. Они пришли к выводу, что тестостерон не играет особой роли в формировании индивидуальных качеств мужчин.

«Существуют общепринятые представления о том, что уровень тестостерона влияет на то, каких успехов в жизни достигнет тот или иной индивид. Результаты нашего исследования говорят о том, что роль тестостерона в социально-экономических достижениях мужчин сильно переоценивается», — заявила ведущий научный сотрудник Аманда Хьюз.

Однако тестостерон влияет на реакцию мужчин при рисковых ситуациях. Как оказалось, мозг у людей разного пола по-разному реагирует на события, к которым привели стрессовые действия. Представители сильного пола относятся к риску не так серьезно, как это делают женщины.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Британские ученые опровергли влияние тестостерона на успешность мужчин
здоровье мужчины тестостерон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru