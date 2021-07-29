Британские ученые опровергли влияние тестостерона на успешность мужчин

Лондон, 29 июля. Уровень тестостерона в организме мужчин не влияет на достижение больших социальных и экономических успехов. К такому выводу пришли специалисты Бристольского университета.

Ученые провели анализ данных, полученных французскими психологами и биологами в рамках проекта UK Biobank. Они пришли к выводу, что тестостерон не играет особой роли в формировании индивидуальных качеств мужчин.

«Существуют общепринятые представления о том, что уровень тестостерона влияет на то, каких успехов в жизни достигнет тот или иной индивид. Результаты нашего исследования говорят о том, что роль тестостерона в социально-экономических достижениях мужчин сильно переоценивается», — заявила ведущий научный сотрудник Аманда Хьюз.

Однако тестостерон влияет на реакцию мужчин при рисковых ситуациях. Как оказалось, мозг у людей разного пола по-разному реагирует на события, к которым привели стрессовые действия. Представители сильного пола относятся к риску не так серьезно, как это делают женщины.