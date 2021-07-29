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Спасатели нашли тела трех детей и двух взрослых на месте пожара под Саратовом
Происшествия
Спасатели нашли тела трех детей и двух взрослых на месте пожара под Саратовом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саратов, 29 июля. Трое детей и двое взрослых погибли в крупном пожаре в Балаковском районе Саратовской области. Такую информацию сообщили в экстренных службах.

Возгорание произошло вечером 28 июля. Пламя охватило частный дом в селе Наумовка.

«Главе региона доложил об обстоятельствах случившийся трагедии. Родственникам погибших будет оказана максимальная помощь», — заявил зампред областного правительства Роман Грибов.

Спасатели смогли ликвидировать возгорание вскоре после начала пожара. На данный момент все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Тем временем саратовцы избили и ограбили горожанина в Заводском районе. Полицейским удалось задержать преступников, которыми оказались ранее судимые местные жители 33 и 36 лет.

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пожар мчс саратовская область
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