Спасатели нашли тела трех детей и двух взрослых на месте пожара под Саратовом

Саратов, 29 июля. Трое детей и двое взрослых погибли в крупном пожаре в Балаковском районе Саратовской области. Такую информацию сообщили в экстренных службах.

Возгорание произошло вечером 28 июля. Пламя охватило частный дом в селе Наумовка.

«Главе региона доложил об обстоятельствах случившийся трагедии. Родственникам погибших будет оказана максимальная помощь», — заявил зампред областного правительства Роман Грибов.

Спасатели смогли ликвидировать возгорание вскоре после начала пожара. На данный момент все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Тем временем саратовцы избили и ограбили горожанина в Заводском районе. Полицейским удалось задержать преступников, которыми оказались ранее судимые местные жители 33 и 36 лет.