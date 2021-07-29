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Ученые зафиксировали снижение эффективности Pfizer за полгода

  /   Обновлено: 29 июля 2021 01:09
Общество
Ученые зафиксировали снижение эффективности Pfizer за полгода
pixabay.com

Нью-Йорк, 29 июля. Эффективность препарата от коронавируса Pfizer/BioNTech снизилась с 96% до 84% за полгода. Об этом передает издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения.

Согласно исследованию, эффективность вакцины Pfizer держалась на уровне 91% на протяжении шести месяцев. Каждые два месяца этот показатель снижался в среднем на шесть процентов. Максимальный уровень составляет 96% после иммунизации, а спустя полгода — 84%, отмечают ученые.

Если эффективность препарата будет снижаться, то спустя 18 месяцев после вакцинации она составит около 50%. Тогда гражданам потребуется еще одна прививка, дополнили в исследовании.

Кампания по ревакцинации населения уже началась в России. Специалисты продолжают выявлять необходимый уровень антител в организме для защиты от инфекции. Все препараты отечественного производства подходят для повторной иммунизации.

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вакцина эффективность Pfizer
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