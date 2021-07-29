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NI: российский танк «Армата» станет грозным врагом на поле боя
Технологии
NI: российский танк «Армата» станет грозным врагом на поле боя
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 июля. The National Interest назвал российский Т-14 «Армата» одним из самых современных танков в мире, в котором экипаж оберегают не только броня, но и несколько систем активной защиты.

Автор американского издания Питер Сучиу напомнил читателям, что за производство «Арматы» отвечает корпорация «Ростех». Ее руководитель Сергей Чемезов ранее сообщил журналистам, что новые проекты будут приостановлены, но это не коснется Т-14.

«По своим очертаниям от корпуса до длинной и коробкообразной башни Т-14 напоминает западные танки, и это является существенным отличием от прежних советских образцов. У этого танка семь опорных катков вместо шести, что отличает его почти от всех советских и даже современных российских основных боевых танков», — пишет NI.

Среди новшеств автор издания также называет необитаемую башню с установленной в ней гладкоствольной пушкой 2А82-1М с полностью дистанционным управлением и автоматом заряжания.

Превзошла «Армата» остальные образцы и по защите экипажа. Команда из трех человек размещается в отделении экипажа в бронированной капсуле, расположенной в передней части корпуса. Сама капсула защищена многослойной броней.

Чтобы решить проблему с ограниченной видимостью из капсулы, конструкторы Т-14 установили снаружи по периметру широкоугольные камеры, которые обеспечивают танкистам круговой обзор. В Т-14 есть даже туалет, что позволяет экипажу не покидать машину без необходимости.

Подводя итог, Сучиу подчеркнул, что «Т-14 обещает стать грозным врагом на поле боя».

В начале июля российские специалисты провели успешные тестовые испытания беспилотной версии танка Т-14 «Армата». Ранее в Ростехе подчеркивали, что беспилотная «Армата» не будет выпускаться серийно. Однако процесс управления танком станет максимально автоматизирован.

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армата т-14 ростех
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