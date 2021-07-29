Мишустин посетит авиационный завод в Иркутске

Иркутск, 29 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин завершает рабочую поездку по Дальнему Востоку в Иркутске. Там он планирует посетить авиационный завод.

Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки планирует осмотреть здание, отведенное под суворовское училище. Председателю правительства расскажут о реконструкции помещений, чтобы создать новое учебное заведение.

Премьер-министр посетит Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»». Предприятие занимается конструированием и технологической подготовкой производства новой авиации, выпуском самолетов, проведением летных и наземных испытаний.

Михаил Мишустин в ходе поездки в Комсомольск-на-Амуре посетил площадку Объединенной авиастроительной корпорации. Он изучил процесс сборки пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 и увидел работу цифровой доски для управления производством.