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Шакира предстанет перед судом за налоговое мошенничество на 14,5 млн евро
Шоу-бизнес
Шакира предстанет перед судом за налоговое мошенничество на 14,5 млн евро
Global Look Press  /  Panoramic

Барселона, 29 июля. Певицу Шакиру могут привлечь к суду за налоговое мошенничество в Испании на 14,5 млн евро.

Как сообщает испанское издание Pais, после трех лет расследования судья пришел к выводу, что есть «достаточные основания» для того, чтобы колумбийская певица предстала перед судом за уклонение от выплаты 14,5 млн евро. Прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях, за которые, в случае признания виновной, она может попасть в тюрьму.

Согласно материалам обвинения, Шакира Изабель Мебарак Риполл не платила налоги в Испании с 2012 по 2014 годы. Оправдываясь, певица заявляла ранее, что все эти годы она проживала на Багамах и посещала Испанию лишь изредка. Но этот тезис неоднократно опровергался налоговыми инспекторами, которые вели расследование.

Шакира, подчеркивает судья, должна была заплатить 14,5 млн евро подоходного налога. Согласно испанским законам, для того, чтобы гражданин считался налоговым резидентом, он должен провести в Испании не менее полугода плюс один день. Обвинение признает, что из-за своей работы Шакира путешествовала очень регулярно, но считает эти выезды «периодическими отсутствиями», потому что ее местом жительства, куда она возвращалась после работы, была Барселона.

В 2019 году в суде рассматривалось еще одно дело против Шакиры. В суд обратился с жалобой кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно Вальдес. По его словам, артистка использовала в своей песне фрагмент его композиции Yo te quiero tanto, записанной в 1997 году.

В итоге испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате. Суд основывал свое решение на заключении эксперта, который постановил, что песни «абсолютно разные».

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Все новости / Шоу-бизнес / Шакира предстанет перед судом за налоговое мошенничество на 14,5 млн евро
Шакира налоги испания
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