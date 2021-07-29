«Юлит и изворачивается»: Пушков поставил на место Зеленского с его «древней Украиной» 

Москва, 29 июля. Владимир Зеленский не сможет найти доказательства «древности Украины», потому что их вовсе нет. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что украинский президент ответил на статью российского коллеги Владимира Путина о единстве русских и украинцев в своем поздравлении с Днем Крещения Руси. Зеленский назвал Украину «наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы», имея в виду Киевскую Русь.

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — подчеркнул он.

Пушков прокомментировал слова украинского президента с иронией.

«Зеленский юлит и изворачивается, но не может доказать древность Украины по той причине, что доказать ее невозможно», — пишет сенатор.

Он напомнил, что «не было у Украины государственности до 20-го века». Кроме того, он вспомнил, что у нее также и не было такой древней земли.

«А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт. И камни тоже его подтверждают. А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали. Так что весь «ответ» Зеленского — демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история, и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа», — подчеркнул Пушков.

День Крещения Руси приурочен к церковному поминовению святого равноапостольного князя Владимира, которого почитают как крестителя и просветителя Руси. Однако на Украине Владимира считают «своим», ведь он княжил в Киеве. На основании этого на Украине довольно популярна концепция, что к Москве равноапостольный князь не имеет никакого отношения.

Комментируя попытки Украины «приватизировать» князя Владимира, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в беседе с ФАН подчеркнул, что это противоречит исторической науке, поскольку равноапостольный князь христианизировал земли, на которой сейчас располагаются и Россия, и Украина.