Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 01:08
01:06
Шоу-бизнес
Шакира предстанет перед судом за налоговое мошенничество на 14,5 млн евро
01:03
Политика
«Юлит и изворачивается»: Пушков поставил на место Зеленского с его «древней Украиной» 
00:50
Общество
Полиция задержала оскорбившего русских стендапера Мирзализаде
00:49
Политика
Американские сенаторы начали шантажировать минфин из-за «Северного потока — 2»
00:48
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплый август в большинстве регионов России
00:46
Экономика
Группа «Согаз» возглавила рейтинг надежности страховых компаний по версии Forbes
00:37
Политика
Politico: прагматичная Меркель предпочла Россию Соединенным Штатам
00:22
Общество
ООН назвала Мьянму возможным суперраспространителем коронавируса
00:11
Происшествия
Автомобиль Volkswagen загорелся в Калининском районе Петербурга
00:02
Общество
Пульмонолог объяснил, в чем заключается коварство электронных сигарет
Все новости

«Юлит и изворачивается»: Пушков поставил на место Зеленского с его «древней Украиной» 
Политика
«Юлит и изворачивается»: Пушков поставил на место Зеленского с его «древней Украиной» 
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 июля. Владимир Зеленский не сможет найти доказательства «древности Украины», потому что их вовсе нет. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что украинский президент ответил на статью российского коллеги Владимира Путина о единстве русских и украинцев в своем поздравлении с Днем Крещения Руси. Зеленский назвал Украину «наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы», имея в виду Киевскую Русь.

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — подчеркнул он.

Пушков прокомментировал слова украинского президента с иронией.

«Зеленский юлит и изворачивается, но не может доказать древность Украины по той причине, что доказать ее невозможно», — пишет сенатор.

Он напомнил, что «не было у Украины государственности до 20-го века». Кроме того, он вспомнил, что у нее также и не было такой древней земли.

«А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт. И камни тоже его подтверждают. А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали. Так что весь «ответ» Зеленского — демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история, и на которые у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа», — подчеркнул Пушков.

День Крещения Руси приурочен к церковному поминовению святого равноапостольного князя Владимира, которого почитают как крестителя и просветителя Руси. Однако на Украине Владимира считают «своим», ведь он княжил в Киеве. На основании этого на Украине довольно популярна концепция, что к Москве равноапостольный князь не имеет никакого отношения.

Комментируя попытки Украины «приватизировать» князя Владимира, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в беседе с ФАН подчеркнул, что это противоречит исторической науке, поскольку равноапостольный князь христианизировал земли, на которой сейчас располагаются и Россия, и Украина.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Юлит и изворачивается»: Пушков поставил на место Зеленского с его «древней Украиной» 
украина зеленский пушков день крещения руси древняя русь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru