Гидрометцентр спрогнозировал теплый август в большинстве регионов России

Москва, 29 июля. Последний месяц лета будет теплее обычного почти во всех регионах России. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Погода в центральной части России будет и жаркой (до 30 градусов), и теплой (20-26 градусов). По ночам столбики термометров будут показывать 10-15 градусов выше нуля, передает «Российская газета».

Температура воздуха в Поволжье будет на два градуса выше нормы — 23-28. Жителей юга России ждет 33-градусная жара. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидаются обильные дожди. А вот в Туле, Курске, Краснодарском крае и Поволжье осадков будет крайне мало.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил о приближении к Санкт-Петербургу циклона «Дирк», который затопил половину Европы. Метеоролог отметил, что вихрь существенно ослаб и не представляет опасности для России.