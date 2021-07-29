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Группа «Согаз» возглавила рейтинг надежности страховых компаний по версии Forbes

  /   Обновлено: 29 июля 2021 00:46
Экономика
Группа «Согаз» возглавила рейтинг надежности страховых компаний по версии Forbes
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Москва, 29 июля. Forbes составил первый рейтинг страховых компаний. Его сформировали по аналогии с рейтингом 100 надежных банков.

Широкий список страховых компаний (151 номинация) был создан рейтинговым агентством «Эксперт РА». В него вошли группы, которые вели деятельности на 1 июня 2021 года. Лонглист был отсортирован по уровню рейтингов.

В сотку самых надежных компаний вошли те, у которых рейтинг от международных рейтинговых агентств на уровне странового или на одну ступень ниже, либо рейтинг от российских агентств на уровне странового. Такие компании могут похвастать высоким уровнем финансовой устойчивости и надежности.

Лидером рейтинга стала самая крупная в России страховая группа «Согаз». Этой компании также принадлежит 12,5% акций компании «Сибур». Кредитный рейтинг от S&P на уровне BBB. Эти данные могут свидетельствовать, что компания способна выжить в случае дефолта.

Недавно Forbes составил рейтинг самых успешных звезд в России. Его возглавил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который за год заработал 12 млн долларов.

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forbes рейтинг страховые компании
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