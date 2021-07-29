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Полиция задержала оскорбившего русских стендапера Мирзализаде
Общество
Полиция задержала оскорбившего русских стендапера Мирзализаде
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Москва, 29 июля. Стендап-комик Идрак Мирзализаде был задержан сотрудниками полиции на Белорусском вокзале в Москве, чтобы вручить ему постановление о явке в прокуратуру.

Стендапер оказался в центре скандала после свего монолога о любви русских к фекалиям. Мирзализаде выдавал грязные шутки, хотя россияне являются его основной аудиторией, благодаря которой он зарабатывает деньги. Часть его выступления была посвящена расизму арендодателей, которые не хотят сдавать гражданам России с «необычными» именами. Остаток выступления он рассказывал о том, что после успешного съема жилья, он обнаружил, что прежние жильцы, русские, измазали матрас фекалиями.

Популярный российский стендап-комик Алексей Щербаков недавно упал во время сольного выступления со сцены орловского ТМК «ГРИНН». Инцидент произошел, когда артист пытался уйти за кулисы.

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