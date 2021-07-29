Politico: прагматичная Меркель предпочла Россию Соединенным Штатам

Вашингтон, 29 июля. Ради «Северного потока — 2» Берлин, несмотря на тяжелые отношения с Россией, готов поставить под угрозу отношения с Вашингтоном, пишет американская газета Politico.

Автор издания провел параллели между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и ее предшественником Герхардом Шредером, который в преддверии выборов в Германии в 2005 году проигнорировал протесты США и заключил соглашение по газопроводу, проходящему по дну Балтийского моря. Правда, тогда речь шла о первом «Северном потоке».

В июле 2021 года история повторилась. Меркель и американский президент Джо Байден достигли соглашения по «Северному потоку — 2».

«Хотя газопровод, строительство которого скоро завершится, все еще сталкивается с мощным сопротивлением со стороны Конгресса США и многих стран Евросоюза, политическое соглашение Меркель и Байдена, скорее всего, придаст проекту импульс, достаточный для завершения строительства», — пишет Politico.

Германии российский газопровод необходим по многим причинам. Ведь уже в 2022 году страна отключит свой последний ядерный реактор, а к 2038 году Берлин собирается полностью запретить производство электричества путем сжигания угля. Критики российского проекта называли несколько альтернативных способов доставки природного газа в ФРГ, включая СПГ на кораблях из США. Однако все они не могут сравниться по простоте и надежности с «СП-2».

«Единственное убедительное объяснение готовности канцлера поставить отношения Берлина с Вашингтоном под угрозу из-за российского проекта заключается в том, что, с точки зрения Меркель, он имеет для Германии огромное стратегическое значение», — подчеркивает издание.

Ранее читатели немецкой газеты Die Zeit выразили мнение, что кампания против «Северного потока — 2» была чистым лицемерием. Западные лидеры проявили двойственный подход к газопроводу.