Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 01:07
01:06
Шоу-бизнес
Шакира предстанет перед судом за налоговое мошенничество на 14,5 млн евро
01:03
Политика
«Юлит и изворачивается»: Пушков поставил на место Зеленского с его «древней Украиной» 
00:50
Общество
Полиция задержала оскорбившего русских стендапера Мирзализаде
00:49
Политика
Американские сенаторы начали шантажировать минфин из-за «Северного потока — 2»
00:48
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплый август в большинстве регионов России
00:46
Экономика
Группа «Согаз» возглавила рейтинг надежности страховых компаний по версии Forbes
00:37
Политика
Politico: прагматичная Меркель предпочла Россию Соединенным Штатам
00:22
Общество
ООН назвала Мьянму возможным суперраспространителем коронавируса
00:11
Происшествия
Автомобиль Volkswagen загорелся в Калининском районе Петербурга
00:02
Общество
Пульмонолог объяснил, в чем заключается коварство электронных сигарет
Все новости

ООН назвала Мьянму возможным суперраспространителем коронавируса
Общество
ООН назвала Мьянму возможным суперраспространителем коронавируса
pixabay.com

Нейпьидо, 29 июля. Мьянма может стать страной, из которой коронавирус будет бесконтрольно распространяться по региону. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

Многочисленные очаги заражения могут появиться в Юго-Восточной Азии. Мьянма имеет общую границу с государствами, где проживает треть населения планеты, сообщила газета The Guardian.

«Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «Дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин», — заявил Эндрюс.

Он обратил внимание, что точное количество зараженных коронавирусом и умерших в Мьянме не известно. Эндрюс назвал COVID-19 «убийцей, который не уважает ни национальности, ни границы, ни идеологии, ни политические партии».

Иммунолог Николай Крючков ранее указал на опасность туристических потоков, из-за которых увеличивается интенсивность распространения коронавируса во всем мире. Он уверен, что победить пандемию COVID-19 можно только при помощи массовой вакцинации и соблюдения эпидемиологических мер защиты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ООН назвала Мьянму возможным суперраспространителем коронавируса
мьянма коронавирус суперраспространитель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru