ООН назвала Мьянму возможным суперраспространителем коронавируса

Нейпьидо, 29 июля. Мьянма может стать страной, из которой коронавирус будет бесконтрольно распространяться по региону. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

Многочисленные очаги заражения могут появиться в Юго-Восточной Азии. Мьянма имеет общую границу с государствами, где проживает треть населения планеты, сообщила газета The Guardian.

«Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами — «Дельта» и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин», — заявил Эндрюс.

Он обратил внимание, что точное количество зараженных коронавирусом и умерших в Мьянме не известно. Эндрюс назвал COVID-19 «убийцей, который не уважает ни национальности, ни границы, ни идеологии, ни политические партии».

Иммунолог Николай Крючков ранее указал на опасность туристических потоков, из-за которых увеличивается интенсивность распространения коронавируса во всем мире. Он уверен, что победить пандемию COVID-19 можно только при помощи массовой вакцинации и соблюдения эпидемиологических мер защиты.