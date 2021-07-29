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Американские сенаторы начали шантажировать минфин из-за «Северного потока — 2»
Политика
Американские сенаторы начали шантажировать минфин из-за «Северного потока — 2»
pixabay.com

Вашингтон, 29 июля. Группа сенаторов США угрожает минфину страны блокировкой утверждения двух кандидатур из-за недостаточного санкционного давления на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Парламентарии намереваются блокировать назначение Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в ведомстве должны будут отвечать за выполнение ограничительных мер. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на письмо законодателя Пэта Туми и 11 его единомышленников в адрес министра финансов США Джанет Йеллен.

Сенатор-республиканец Том Коттон ранее выступил в парламенте с докладом, касающимся проблем ВМС страны. Одним из ключевых недостатков политик считает тягу к разврату и разгульному образу жизни у американских моряков.

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