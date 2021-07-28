Росстат сообщил о росте доходов населения после пандемии COVID-19

Москва, 28 июля. Реальная доходность населения России без учета налогов, сборов и пени по кредитам выросла во втором квартале текущего года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Ведомство уточняет, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост прибыли составил 6,8 процента. Динамика к первому кварталу достигла показателя в 14,6 процента. Общий показатель за год составил 1,7 процента.

Средний доход на душу населения в России составил 37 866 тысяч рублей, что на 14,6 процента больше, чем за второй квартал прошлого года. Отдельно отмечается, что в структуре доходов населения возросла доля доходов от предпринимательской деятельности при снижении доли оплаты труда, соцвыплат и доходов от собственности.

Ранее специалисты Росстата подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России. Выяснилось, что количество представительниц слабого пола в стране преобладает над мужской численностью населения.